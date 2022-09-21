Jandarma personeline Temel İlk Yardım Eğitimi verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personellere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 20 personele görevleri ve yaşamları esnasında karışılabilecekleri kaza, olay ve doğal afetlerde yaralanan şahısların yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, yaralının kötüleşmesini önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak için bilinçli bir şekilde ilkyardımda bulunabilmeleri amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personeli tarafından verilen eğitimde, genel ilkyardım bilgileri, hasta yada yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AYDIN