Jandarma personeli yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti - Haberler

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Jandarma personeli yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma personeli yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma, devriye gezdiği esnada bulduğu ve içinde 20 bin 500 Türk lirası değerinde döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma, devriye gezdiği esnada bulduğu ve içinde 20 bin 500 Türk lirası değerinde döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi. Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeli, önleyici kolluk devriyesi sırasında içinde 20 bin 500 Türk lirası değerinde döviz bulunan cüzdan buldu. Yapılan araştırmanın ardından, cüzdanın sahibi tespit edildi. Jandarma ekipleri cüzdanın sahibine ulaşarak teslim etti. Parasına kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Jandarma personeli yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Kocaeli, Körfez, Türk, Yerel, Haberler

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