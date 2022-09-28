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Jandarma personeli kan bağışında bulundu

Yerel Haberler

Jandarma personeli kan bağışında bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel kan bağışında bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel kan bağışında bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı kışlasında Türk Kızılayı Şubesi kan bağışı aldı. İl Jandarma Komutanlığında görevli 30 jandarma personeli kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılayı Şubesi yetkilileri, kan ihtiyacının sürekli olduğuna dikkat çekerek, düzenli kan bağışı yapmanın vücuda yararlarından bahsetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Türk Kızılayı Jandarma Yerel Haberler

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