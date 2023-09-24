Jandarma özel hareket tırı Düzce'de

Jandarma Özel Hareket ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı satış tırı Düzce'ye geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan çalışma ile jandarma özel hareket (JÖH) ve jandarma özel asayiş komutanlığı (JÖAK) ürünlerinin satışı yapılarak, şehit ve gazi olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na destek veriliyor. Bu çerçevede, jandarma özel hareket ürünlerinin satışını gerçekleştiren mobil tır Düzce'ye geldi. Anıtpark meydanına 10 gün boyunca Düzcelilerle buluşacak olan mobil tırı Düzce Valisi Selçuk Aslan ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ürünler hakkında bilgiler alan Vali Aslan, ürünlerden de alarak Jandarma Asayiş Vakfına bağışta bulundu. - DÜZCE