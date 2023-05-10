Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarma özel bireyleri unutmadı

Jandarma özel bireyleri unutmadı

Yerel Haberler

"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi.

"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı Ahlat'ta bulunan engelsiz yaşam merkezinde bulunan özel gereksinimli bireylerle zaman geçirdi. Subaşı ve beraberindeki Jandarma personeli "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" münasebetiyle, Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan özel gereksinimli bireylere askerlik yemini ettirdiler.

Özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenen jandarma personeli hafta dolayısıyla jandarma araçlarının tanıtımını yaptı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Jandarma Bitlis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title