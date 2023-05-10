Jandarma özel bireyleri unutmadı
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"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi.
"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi.
Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı Ahlat'ta bulunan engelsiz yaşam merkezinde bulunan özel gereksinimli bireylerle zaman geçirdi. Subaşı ve beraberindeki Jandarma personeli "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" münasebetiyle, Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan özel gereksinimli bireylere askerlik yemini ettirdiler.
Özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenen jandarma personeli hafta dolayısıyla jandarma araçlarının tanıtımını yaptı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel