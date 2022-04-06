Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentteki otizmli çocuklarla bir araya geldi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentteki otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Bilecik Bahçelievler anaokulunda eğitim gören otizmli çocuklarla bir araya gelen jandarma ekipleri onlara çeşitli hediyeler verdi. Birlikte zaman geçirilerek, oyunlar oynandı. Köpek unsuru ile çocuklara eğitim desteği verilerek, jandarma ekipleri otizmli bir eksiklik değil farkındalık olduğunu söylediler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler, Jandarma, Bilecik, Otizm, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title