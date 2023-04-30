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Jandarma orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Jandarma orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Yerel Haberler

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, doğada bulunan hayvanlara da beslemede bulundu.

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, doğada bulunan hayvanlara da beslemede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Söke ilçesi sorumluluk bölgelerinde çevre, doğa ve hayvan sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması için hayvan beslemesi ile bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca çevredeki vatandaşlara " Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürleri dağıtılıp, orman yangınlarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hayvan sevgisi Jandarma Aydın Yerel Haberler

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