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Jandarma okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı

Yerel Haberler

Jandarma okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı

Bursa'da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamalarını sıklaştırdı.

Bursa'da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulamalarını sıklaştırdı.

Bursa'da 612 bin 340 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen, bin 944 okulda ders başı yaparken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de görev bölgelerindeki denetimleri arttırdı. Saat 07.30 ile 18.00 saatleri arasında 77 noktada 410 personelle 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapan ekipler, 4 bin 50 kişinin sorgusunda aranan 2 kişiyi gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Çocuk Bursa Yerel Haberler

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