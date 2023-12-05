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Jandarma okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor

5 Aralık 2023 23:48 Son Güncelleme: 23:50 Abone Ol

Şanlıurfa'da öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. 120 jandarma timi ve 620 personel ile 315 okul çevresinde yapılan denetimlerde 2 bin 550 kişi üst aramasından geçirildi ve 742 araçta arama yapıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi de esnaf ve vatandaşlara tanıtıldı.