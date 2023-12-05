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Jandarma okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor

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Şanlıurfa'da öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. 120 jandarma timi ve 620 personel ile 315 okul çevresinde yapılan denetimlerde 2 bin 550 kişi üst aramasından geçirildi ve 742 araçta arama yapıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi de esnaf ve vatandaşlara tanıtıldı.

Jandarma okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 120 jandarma timinden oluşan 620 personel ile 315 okul çevresinde şüpheli 2 bin 550 kişinin üst araması yapılarak kimlik taramasından geçirildi. Durdurulan 742 araçta arama yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlara yönelik de İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesini tanıttı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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