Jandarma, Öğrencilere İftar Programı Düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programı sonrasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve jandarma personelleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN