Jandarma'nın 184. kuruluş yıldönümü kutlandı

İl Jandarma Komutanlığının kuruluşunun 184'üncü yılı nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından törende Jandarma Genel Komutanlığının mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Jandarma Komutanı Kd.Ab Cezmi Yalınkılıç, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma genel komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu; vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma; üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur.

Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Vali Tutulmaz da Jandarma Komutanlığının 184'üncü yılını kutladı. Programın son bölümünde halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin sonunda jandarma haftası kapsamında resim, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program tamamlandı.