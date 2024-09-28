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Jandarma, Magandalara Operasyon Düzenledi

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Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan 11 maganda, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Jandarmadan magandalara yönelik operasyon

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan 11 maganda jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 11 şüpheli şahsı tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bine yakın mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma, Magandalara Operasyon Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel

Operasyon Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Yerel

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