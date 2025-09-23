Haberler

Jandarma, Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Jandarma, Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi
Güncelleme:
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından başlatılan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla etkinlik düzenleyerek, jandarma personelinin kan bağışına katkı sağlamasını sağladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından başlatılan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak için kan verdi. Düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri ise düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
