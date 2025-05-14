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Jandarma Kimlik Kontrolünde Koronun Şarkı Performansı

Jandarma Kimlik Kontrolünde Koronun Şarkı Performansı
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Eskişehir Polifonik Korosu, İstanbul'a giderken jandarma kimlik kontrolü sırasında şarkılarına devam ederek keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir'den İstanbul'daki bir etkinliğe giden koronun Osmaneli'nde jandarmanın otobüste kimlik kontrolü yaptığı sırada provalarına ve şarkılarına ara vermemesi sonucunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir Polifonik Korosu, SANSEV etkinliği için geçtiğimiz günlerde Eskişehir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin kimlik kontrolü yaptığı noktada koronun bulunduğu otobüsü durdurdu. Araç içerisinde prova yapan koro üyeleri, kimlik kontrolü esnasında şarkılarına ara vermedi. Jandarma ekipleri, koronun seslendirdiği şarkılar eşliğinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Sıradan bir yol kontrolünü keyifli bir hatıraya dönüştüren o anlar kameralara yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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