Jandarma, Kimliğini Unutan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

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Jandarma, Kimliğini Unutan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi
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Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci, kimliğini unuttu. Jandarma ekipleri, öğrencinin kimliğini almak için evine giderek sınava zamanında yetişmesini sağladı.

Kimliğini unutan öğrenciyi sınava Samsun jandarması yetiştirdi

SAMSUN - Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Durumun fark edilmesi üzerine devreye giren Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencinin sınava zamanında yetişmesini sağladı.

Bugün yapılan YKS ilk oturumunda Havza ilçesinde sınava girecek olan Sabire Karagüdekoğlu isimli öğrencinin kimliğini unuttuğu anlaşıldı. Sınav yerine gelen ancak kimliği yanında olmayan öğrenci, büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, öğrenciyle birlikte evine giderek kimliğini aldı. Kısa sürede geri dönen ekipler, öğrenciyi sınav saatinden önce sınav binasına yetiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Yerel
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