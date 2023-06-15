Jandarma Genel Komutanlığının 184. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Jandarma Genel Komutanlığının 184. Kuruluş Yıldönümü Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen Atatürk Anıtına çelenk sunarken, Yüzbaşı Kürşat Demir de gönün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Demir, konuşmasında "Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü koruması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönünde hizmetleriyle ulusumuzun her zaman kalplerini kazanmıştır" dedi.

Tören daha sonra Jandarma Marşının okunmasıyla sona erdi. - TRABZON