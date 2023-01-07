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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Mardin'de temaslarda bulundu

Yerel Haberler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Mardin'de temaslarda bulundu

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Valiliğe girişinde Vali Demirtaş tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Güven ve huzurun hakim olduğu Mardin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, teşkilatın Mardin'deki faaliyetlerine ve güvenlik durumuna ilişkin Vali Demirtaş ile görüş alışverişinde bulundu. Orgeneral Çetin, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Demirtaş'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Orgeneral Çetin'e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Orgeneral Çetin'e Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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