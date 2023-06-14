Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet Jandarma Genel Komutanlığımızın 184'üncü yıl dönümü münasebetiyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel