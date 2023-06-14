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Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Yerel Haberler

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyet Jandarma Genel Komutanlığımızın 184'üncü yıl dönümü münasebetiyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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