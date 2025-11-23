Jandarma, Engelli Vatandaşın Güvenliği İçin Reflektör Takti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, akülü tekerlekli sandalyesine reflektör takılmasını isteyen bedensel engelli Enes Akkuş'un talebini karşıladı.

İlçeye bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Enes Akkuş, akülü sandalyesinin özellikle gece saatlerinde trafikte fark edilmediğini belirterek devriye ekibinden güvenlik amaçlı reflektör talep etti. Akkuş'un talebi üzerine çalışma başlatan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede sandalyesinin karanlıkta yeterince görünür olmadığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla akülü sandalyenin arka ve yan kısımlarına yüksek yansıtıcılı reflektörler monte etti. Reflektörlerin takılmasıyla sandalye araç farlarıyla aydınlatıldığında uzaktan daha kolay fark edilebilir hale geldi.

Enes Akkuş, kısa sürede çözüm üreten jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA