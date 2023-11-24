Jandarma ekiplerinden öğretmenlere anlamlı ziyaret

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 Kasım öğretmenler Günü'nde ilçe merkezine en uzak mesafelerde bulunan okullardaki öğretmenler ziyaret edilerek Öğretmen Günü kutlandı.

Jandarma ekipleri, çiçek ve hediyelerle mahalle okullarını ziyaret ederek buralarda görev yapan öğretmenleri unutmadı. Jandarma ekipleri, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında gelecek yüzyılın gelecek nesillerini büyük bir özveri ve vatan sevgisi ile yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve vazifelerini ifa ederken şehit olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM