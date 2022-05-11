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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çelikhan ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan TOKİ Beypınarı Şehit Mesut Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Jandarma ekipleri burada bulunan öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlara Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yayalar için beş adımda trafik güvenli trafiği anlattı. Jandarma ekipleri, trafik kuralının hayatımızdaki önemi, okul servis araçlarına inme ve binme, çocukların için trafik, yaya geçidi, çocukların trafikteki sorumlulukları, emniyet kemerinin önemi gibi konulardan bahsetti.

Jandarma ekiplerinin okullarda verdiği eğitim seminerlerine devam edecekleri de belirtildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Çelikhan, Jandarma, Okul, Yerel, Haberler

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