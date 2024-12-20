Jandarma Ekiplerinden KYK Yurduna Bilgilendirme

Aydın'da jandarma ekipleri Nazilli Gevherhan Sultan KYK Kız Yurdu'nda kalan öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Nazilli ilçesi Gevherhan Sultan KYK Kız Yurdu'nda kalan öğrencilere "Bir Ders de Jandarmadan" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Kades Kadına El Kalkamaz, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. - AYDIN