Jandarma Ekiplerinden Duygulandıran Davranış

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü'nde, orman yangınına müdahale eden jandarma ekiplerinin bir evin çeşmesinden su kullanıp ardından kapıya bıraktıkları not, görenleri duygulandırdı.

İstanbul'da yaşayan aile, yaz tatili için geldikleri köy evlerinde kapılarına bırakılmış el yazısıyla yazılmış bir not buldu. Notta şu ifadeler yer aldı: "Hakkınızı helal edin. Arkada, evinizin çeşmesinden 2 gün boyunca suyunuzu kullandık."

Edinilen bilgilere göre, Bursa ekipleri, geçtiğimiz günlerde köy çevresinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgede görev yaptı. Yangına müdahale sürecinde, ekiplerin ihtiyaç duydukları suyu, köydeki evin bahçesinde bulunan çeşmeden temin ettikleri öğrenildi. Görevlerini tamamladıktan sonra ise, suyu kullandıkları evin sahibine bir not bırakarak helallik istediler. Ekiplerin bu davranışı, hem ev sahiplerini hem de köy halkını derinden etkiledi. Aile, karşılaştıkları bu nazik not karşısında hem duygulandıklarını hem de gururlandıklarını belirtti. Köy sakinleri ise bu davranışı "Örnek bir hassasiyet" olarak nitelendirerek, "Devletin ekipleri böyle olmalı. Helal olsun. Allah hepsini korusun" şeklinde konuştu. - BİLECİK