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Jandarma Ekiplerinden 8 Mart Kutlaması: Kadın Sürücülere Gül Dağıtıldı

Jandarma Ekiplerinden 8 Mart Kutlaması: Kadın Sürücülere Gül Dağıtıldı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere gül dağıtarak kutlama yaptı. Uygulama noktalarında gerçekleştirilen etkinlik, kadın sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın sürücülere gül dağıtırarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere gül dağıttı. Jandarma ekipleri; Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerindeki farklı uygulama noktalarında geçen araçları durdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kolluk kuvvetleri, kadın sürücülerine gül dağıttı. Kadınların özel gününü kutlamak için yapılan anlamlı etkinlik, kadın sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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