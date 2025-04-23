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Jandarma Ekiplerinden 23 Nisan Sürprizi

Jandarma Ekiplerinden 23 Nisan Sürprizi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara '23 Nisan pastası' sürprizi yaptı. Etkinlikte yüz boyama ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, çocuklara ' 23 Nisan pastası' sürprizi yaparak günlerini kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla Aydın genelinde törenler düzenlenirken, jandarma ekipleri de çocukları unutmadı. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Köşk Koçak İlkokulu'nda eğitim öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, önce çocuklarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutladı. Daha sonra ekipler çocuklara '23 Nisan pastası' kesti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ayrıca yüz boyama etkinliği yapılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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