Jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak; Köşk, Sultanhisar, Söke, Nazilli ilçelerinde yaşlı çınarları ziyaret ederek ellerini öptü. Uzun süre yaşlı vatandaşlar ile sohbet edip hayır dualarını alan jandarma ekipleri de vatandaşlara çiçek takdim etti. - AYDIN