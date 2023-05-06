Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmuyor

Jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmuyor

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak; Köşk, Sultanhisar, Söke, Nazilli ilçelerinde yaşlı çınarları ziyaret ederek ellerini öptü. Uzun süre yaşlı vatandaşlar ile sohbet edip hayır dualarını alan jandarma ekipleri de vatandaşlara çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title