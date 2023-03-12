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Jandarma ekipleri vatandaşın imdadına yetişti

Yerel Haberler

Jandarma ekipleri vatandaşın imdadına yetişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracıyla çamura saplanan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracıyla çamura saplanan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda Kdz. Ereğli'ye bağlı Ortaköy'den Çaylıoğlu köyü istikametine giden bir aracın yolun yağışlı ve çamurlu olması nedeniyle yol kenarına kayarak çamura battığı bildirildi. Alınan ihbar üzerine Çaylıoğlu Jandarma Karakol Komutanlığından görevlendirilen Jandarma Asayiş Timi aracın bulunduğu bölgeye giderek mağdur vatandaşa yardım etti. Araç ise kaydığı yerden çıkartılarak vatandaşın güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi sağlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı Zonguldak Jandarma Ereğli Yerel Haberler

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