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Jandarma ekipleri traktör sürülerini bilgilendirdi

Jandarma ekipleri traktör sürülerini bilgilendirdi

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik 'Rollover Protection System (ROPS)-reflektör' eğitimi faaliyetlerini sürdürdü.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik 'Rollover Protection System (ROPS)-reflektör' eğitimi faaliyetlerini sürdürdü.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik 'ROPS/reflektör' eğitimi faaliyeti çerçevesinde farklı tarihlerde Didim ilçesi Balat Mahallesi ve Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi olmak üzere toplam 44 traktör sürücüsüne; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rops sistemi ile traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü Aydın Yerel Haberler

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