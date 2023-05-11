Jandarma ekipleri sürücüleri denetledi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri trafik kazalarını önlemek, trafik güvenliğinin oluşturulmasını sağlamak ve yolcu taşımacılığı yapan araçların sürücülerini denetledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması personelince, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanmasına yönelik trafik güvenliğinin oluşturulması amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları sivil kıyafetlerle yolculuk yaparak sürücülerin trafik kurallarına uyumu denetlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanında bulunan karayollarında sivil kıyafetli Trafik Jandarması personeli ile denetim ve kontrollere devam edilecek. Karayolu ağını kullanan tüm yol kullanıcıların mağdur olmamaları ve trafik kurallarına uymaları istendi. - ZONGULDAK