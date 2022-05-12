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Jandarma ekipleri özel öğrencilerle birlikte eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ekipleri özel öğrencilerle birlikte eğlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen piknikte jandarma ekipleri özel birey ve öğrencilerle birlikte eğlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen piknikte jandarma ekipleri özel birey ve öğrencilerle birlikte eğlendi.

Engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından özel birey ve öğrencilere yönelik olarak Geleneksel Engelsiz Yaşam Pikniği düzenlendi. Gölyaka ilçesindeki Kültür Park mesire alanında düzenlenen etkinliğe Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Piknikte özel bireylerin yanı sıra özel çocuklarla da yakından ilgilenen jandarma ekipleri hem jandarma hakkında özel çocukların sorduğu soruları cevaplandırdı hem de onlarla oyunlar oynayarak birlikte eğlendi.

Özel öğrenciler ise jandarma abi ve ablalarıyla birlikte eğlenmenin keyfini doyasıya çıkarttılar. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Düzce Belediyesi, Jandarma, Düzce, Yerel, Haberler

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