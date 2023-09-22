Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılcaköy Mahallesi Şehit İdris Atalan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılcaköy Mahallesi Şehit İdris Atalan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı okullarda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde bulunan Şehit İdris Atalan İlkokulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Okulda eğitim gören 50 öğrenciye 'jandarma ile okulumda güvendeyim faaliyeti' çerçevesinde suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunan ekipler, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler de verdi. Program sonunda öğrencilere jandarma boyama kitabı hediye eden ekipler, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırıldı. - AYDIN