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Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatılarak, eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatılarak, eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Kaskımla güvendeyim, öncelik yayanın öncelik hayatın ve trafik dedektifleri ' projeleri çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bulunan özel bir okulda eğitim gören toplam 248 öğrenciye; trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları ve öncelikleri, emniyet kemeri, kaskın önemi, servise inme ve binme, servis içerisinde uyulması gereken kurallar gibi çeşitli konularında eğitim verdi. Faaliyet esnasında okul servis araçları ve evrakları da kontrol edilerek servis şoförlerine uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Aydın Yerel Haberler

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