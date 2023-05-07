Jandarma ekipleri minikleri bilgilendirmeye devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Kaskımla Güvendeyim, Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın ve Trafik Dedektifleri' projeleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Kaskımla Güvendeyim, Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın ve Trafik Dedektifleri' projeleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Kaskımla Güvendeyim, Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın, Trafik Dedektifleri' projeleri çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler son olarak Bozdoğan ilçesi Mürşide Akçay İlkokulu'nda eğitim gören toplam 40 öğrenciye; trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları ve öncelikleri, emniyet kemeri, kaskın önemi, servise inme ve binme, servis içerisinde uyulması gereken kurallar konularında eğitim verdi. Faaliyet esnasında okul servis sürücülerine kontrol edilerek uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN