Üye Girişi
Haberler

Jandarma Ekipleri Kanadı Kırık Baykuşu Kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da devriye atarken jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık baykuş, jandarmanın şefkatiyle kurtarıldı. Baykuş, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Aksaray'da devriye atarken jandarma ekiplerince bulunan kanadı kırık baykuş jandarmanın şefkatiyle kurtarıldı.

Hasan Dağında rutin devriye görevi ifa eden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi çalılıkların arasından gelen bir kıpırdama gördü. Ne olduğunu anlayamayan ekipler araçtan inerek çalılıklara doğru hareket etti. Kıpırdayan çalıların arasında çırpınan baykuşu gören jandarma ekipleri hemen harekete geçerek baykuşu çalıların arasından çıkartarak kurtardı. Baykuşun uçamadığını fark eden ekipler kanadının kırık olduğunu tespit etti. Baykuşa su ve yem veren ekipler daha sonra durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, tedavi altına alındığı sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aksaray Hayvan Hakları Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title