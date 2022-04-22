Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı - Haberler

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Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ekipleri kadın çalışanlara KADES'i anlattı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Üreten Kadınlar KADES ile Güvende" projesi çerçevesinde Dilovası ilçesindeki fabrikada çalışan kadın personelleri ziyaret etti. Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddet konularında kadınlara bilgi verdi. Yaşanan sorunları dinleyen ekipler, kadınlardan KADES uygulamasını telefona yüklemelerini istedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kocaeli, KADES, Yerel, Haberler

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