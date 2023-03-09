Jandarma ekipleri depremzede kadınları unutmadı
Yerel Haberler
Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün depremzede kadınları unutmadı. Ekipler tarafından düzenlenen etkinlikte depremzede kadınlar ziyaret edilerek günleri kutlandı ve çiçek verildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel