Jandarma ekipleri depremzede kadınları unutmadı Yerel Haberler Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı. Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün depremzede kadınları unutmadı. Ekipler tarafından düzenlenen etkinlikte depremzede kadınlar ziyaret edilerek günleri kutlandı ve çiçek verildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Elazığ Yerel Haberler

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