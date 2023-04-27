Jandarma ekipleri çocukları trafik hakkında bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesindeki bir AVM'de stant açılarak çocuklar ve aileleri trafik konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesindeki bir AVM'de stant açılarak çocuklar ve aileleri trafik konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirici faaliyetler aralıksız olarak sürüyor. Son olarak Söke ilçe merkezinde bulunan AVM'de stant açılarak etkinlikler düzenlenirken, çocuklar ve ailelerine trafik konusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyet icra edildi. Faaliyet sonunda köy okullarında öğrenim görüp sinemaya gitme imkanı olmayan çocuklar ile depremzede çocuklara sinema faaliyeti düzenlendi. - AYDIN