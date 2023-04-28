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Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından son olarak; Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde vatandaşlara orman yangınlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunularak, çevre, doğa, hayvan sevgisi bilincinin aşılanması ile farkındalık oluşturması hedefli çevre temizliği ile hayvan beslemesi yapıldı. Vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirilirken, uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı olan ekipler, vatandaşlara 'Kadına El Kalkamaz, Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar' broşürleri, çocuklara ise jandarma boyama kitabı dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aydın Aile Yerel Haberler

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