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Jandarma Ekipleri Aydın'da Çiftçilere ROPS Sistemi Eğitimleri Veriyor

Jandarma Ekipleri Aydın'da Çiftçilere ROPS Sistemi Eğitimleri Veriyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çiftçilere traktör güvenliği konusunda ROPS sisteminin önemini anlatarak, devrilme riskine karşı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Aydın'da eğitim faaliyetlerine devama eden jandarma ekipleri, çiftçilere traktörlerin devrilme esnasında korumayı sağlayan ROPS sisteminin önemini anlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi İlyasdere, Karpuzlu ilçesi Gölcük ve Ulukonak, Kuşadası ilçesi Yaylaköy ve Kuyucak ilçesi Musakolu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanelerde bulunan vatandaşlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştiren Trafik Jandarması traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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