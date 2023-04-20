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Jandarma depremzede vatandaşlarla iftar yaptı

Jandarma depremzede vatandaşlarla iftar yaptı

Yerel Haberler

Malatya il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler depremde etkilenen Malatya'da kurulan ramazan çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

Malatya il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler depremde etkilenen Malatya'da kurulan ramazan çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

6 Şubat'taki iki büyük depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da jandarma ekiplerin depremzede vatandaşlarla dayanışması sürüyor. Ramazan ayı boyunca oruçlarını depremzede vatandaşlarla açan jandarma ekipleri bir taraftan da onlarla sohbet ederek moral veriyor.

Yemek dağıtımlarında da görev alan jandarma ekiplerinin ramazan ayı sonrası da depremzedelere yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Malatya Yerel Haberler

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