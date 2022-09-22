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Jandarma'dan Kızılay'a kan bağışı

Yerel Haberler

Jandarma'dan Kızılay'a kan bağışı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 28 personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 28 personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, ülkemizde bulunan hastaların kan ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla Aydın 1'inci Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görevli 28 personel tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 2 personel ise Kızılay tarafından on ve üzeri kan bağışında bulunmaları sebebiyle bronz madalya ile ödüllendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Kızılay Aydın Yerel Haberler

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