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Jandarma'dan aşure ikramı

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Jandarma'dan aşure ikramı

Erzincan'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Erzincan'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Erzincan'da hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan Aşure Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından da Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı personellerince hazırlanıp kaynatılan aşureler, güvenlik korucularına ve jandarma personelinin yanı sıra yol kontrol noktalarından geçen vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlara aşure ikramı yapan jandarmaya ağızlarını tatlandırdıkları için teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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