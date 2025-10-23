Jandarma, Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Öğrencilere Eğitim Verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İncirliova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Arpadere İlkokulu'nu ziyaret etti.

İncirliova Arpadere İlkokulu'nda '102 Yıldır Aynı Bayrak Altında, Aynı Gururla!' temasıyla düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli öğrencilerle birlikte sınıf süsleme çalışması yaptı. Türk bayraklarıyla okulun süslenmesiyle miniklerin Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi sağlandı. Etkinlikte öğrencilere cumhuriyetin anlamı, önemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değer anlatıldı. Cumhuriyet bilincinin küçük yaşta kazandırılması amacıyla yapılan etkinliğin sonunda öğrencilere balon, bayrak ve boyama kitabı hediye edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, geleceğin teminatı çocuklara milli değerleri aktarmak ve Cumhuriyet bilincini güçlendirmek amacıyla benzer etkinliklerin il genelinde süreceğini ifade etti. - AYDIN