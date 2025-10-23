Haberler

Jandarma, Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Öğrencilere Eğitim Verdi

Jandarma, Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Öğrencilere Eğitim Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Arpadere İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere Cumhuriyet bilincini kazandırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile İncirliova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Arpadere İlkokulu'nu ziyaret etti.

İncirliova Arpadere İlkokulu'nda '102 Yıldır Aynı Bayrak Altında, Aynı Gururla!' temasıyla düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli öğrencilerle birlikte sınıf süsleme çalışması yaptı. Türk bayraklarıyla okulun süslenmesiyle miniklerin Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi sağlandı. Etkinlikte öğrencilere cumhuriyetin anlamı, önemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değer anlatıldı. Cumhuriyet bilincinin küçük yaşta kazandırılması amacıyla yapılan etkinliğin sonunda öğrencilere balon, bayrak ve boyama kitabı hediye edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, geleceğin teminatı çocuklara milli değerleri aktarmak ve Cumhuriyet bilincini güçlendirmek amacıyla benzer etkinliklerin il genelinde süreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.