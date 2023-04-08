Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarma çocuklara servis araçlarını nasıl kullanılması gerektiğini öğretti

Jandarma çocuklara servis araçlarını nasıl kullanılması gerektiğini öğretti

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri ilköğretim okulunda çocuklara servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri ilköğretim okulunda çocuklara servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme toplantısı Yörükkaracaören Köyü İlkokulu'nda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından verildi. Bilgilendirme Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Ürek tarafından yapıldı. Ürek bilgilendirme de çocuklara, toplu taşıma ve servis aracına inip binme, emniyet kemeri, bisiklet kullanımı, yaya olma, gece görünürlük konularında eğitim verdi. Bilgilendirmenin ardından Ürek çocuklara boyama kitabı hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Hisarcık Jandarma Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title