Jandarma, çiftçileri bilgilendirdi

Aydın'ın İncirliova, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, üreticileri dolandırıcılık ve otlatma planı konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesi Sınırteke ve Erbeyli mahallelerinde, Söke ilçesi Doğanbey ve Tuzburgazı mahallelerinde, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde üreticiler hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, 2023 yılı otlatma planı konularında bilgilendirildi. Ayrıca alınabilecek tedbirleri yerinde görmek maksadıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçiler kontrol edildi. Kamera kurulumunun önemi hakkında da bilgilendirme yapılırken, üreticilere meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN