Jandarma bayramda da iş başında

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güveni için iş başında.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güveni için iş başında.

Yol kontrol noktalarında görev yapan jandarmalar durdurdukları araçları trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladı. Ayrıca kendilerinin bayramlarını kutlayan çocuklarla da bir araya gelen kadın ve erken jandarmalar, Bitlis-Van karayolu üzerinde bulunan Küçüksu yol kontrol noktasında şoförlere kolonya ve şeker ikramında bulundular. - BİTLİS