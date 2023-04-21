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Jandarma bayramda da iş başında

Jandarma bayramda da iş başında

Yerel Haberler

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güveni için iş başında.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güveni için iş başında.

Yol kontrol noktalarında görev yapan jandarmalar durdurdukları araçları trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladı. Ayrıca kendilerinin bayramlarını kutlayan çocuklarla da bir araya gelen kadın ve erken jandarmalar, Bitlis-Van karayolu üzerinde bulunan Küçüksu yol kontrol noktasında şoförlere kolonya ve şeker ikramında bulundular. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Bitlis Yerel Haberler

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