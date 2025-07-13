Jandarma, Aydın'da Boğulma ve Orman Yangınlarına Karşı Denetim Gerçekleştirdi

Jandarma, Aydın'da Boğulma ve Orman Yangınlarına Karşı Denetim Gerçekleştirdi
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, boğulma ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Sulak alanlar ve ormanlık bölgelerdeki tedbirler gözden geçirilirken, vatandaşlar bilgilendirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, suda boğulma ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kavşit, Seferler, Develiler, Madran Dağı, Gökbel Dağı ve Develiler Göleti çevresinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde hem sulak alanlar hem de ormanlık bölgeler kontrol edildi. Faaliyet kapsamında sulak alanların çevresindeki ikaz tabelaları ve tel örgüler incelenirken, ormanlık alanların yol cepleri ve iç kısımları da kontrol edildi. Boğulma ve yangın risklerine karşı tedbirler gözden geçirildi. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan kahvehaneler, yol kenarları ve yol uygulama noktalarında vatandaşlara boğulma vakaları ile orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler vatandaşlardan sulak alanlar ve ormanlık bölgelerde dikkatli olunmasını ve kurallara uyulmasını isterken, önleyici faaliyetlerinin yaz boyunca artarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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