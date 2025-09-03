Gülsena Erken Jandarma Astsubaylık Diplomasını Erdoğan'dan Aldı

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu birincilikle tamamlayan Polatlılı Gülsena Erken, diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 2025 yılı mezuniyet töreni, Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende 2025 yılı dönem birincisi olarak sahneye çıkan Gülsena Erken, gösterdiği üstün başarı sayesinde hem ailesinin hem de memleketi Polatlı'nın gururu oldu.

Mezuniyet töreninde Astsubaylık Diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Erken'e büyük alkış ve takdir geldi.

Polatlı'da sevinç ve gurur

Polatlı'da yaşayan Erken ailesi, kızlarının başarısıyla büyük sevinç yaşarken, ilçede birçok vatandaş da sosyal medya üzerinden genç astsubaya tebrik mesajları gönderdi. Polatlılı hemşehrileri, "Gülsena kardeşimiz ilçemizin yüz akı oldu. Onunla gurur duyuyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Törenden renkli görüntüler

Törenin ardından dönem birincisi Gülsena Erken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezuniyet alanında arkadaşlarıyla birlikte kep fırlatan Erken'in sevinci kameralara yansıdı. - ANKARA