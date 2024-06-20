Amasya'da jandarma, şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi

Amasya'da, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın oğlu Alp Aslan için sünnet töreni yapıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2018'de 26 yaşında şehit olan Çakı'nın silah arkadaşları tarafından, 7 yaşındaki Alp Aslan için sünnet töreni düzenlendi.

Evinden elinde Türk bayrağıyla çıkan anne Hanife Çakı, bayrağı oğlu Alp Aslan'a verdi.

İl Jandarma Komutanlığına ait bir minibüs de sünnet aracı olarak süslendi. Şehirde araçla gezdirildikten sonra anne ile oğlu, konvoy eşliğinde götürüldükleri şehit Çakı'nın Beldağ köyündeki mezarı başında dua etti.

Ardından şehit ailesinin köydeki evlerinde sünnet töreni yapıldı.

Törene katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, aileye hayırlı olsun dileklerini ileterek, şehidin emaneti Alp Aslan'a güzel bir gelecek temennisinde bulundu.