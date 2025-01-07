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Jandarma, 80 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Jandarma, 80 Yaş Üstü Vatandaşları Ziyaret Ediyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 80 yaş üstündeki vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumlarını kontrol ediyor ve ihtiyaçlarını soruyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çınarları ziyaret etti. Yaşlılar ile sohbet edip sağlık durumları ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığını soran jandarma ekipleri, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaraları verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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